Rinasce la Pro Loco Potame, con un nuovo presidente e consiglio direttivo

Questa sera alle ore 20.30, presso gli impianti sportivi di Potame, la nuova Pro Loco festeggerà l’insediamento con il concerto dei Gardenia Live Band. Saranno presenti stand gastronomici.

DOMANICO (CS) – Dopo diversi anni di inattività è stato rinnovato il consiglio direttivo della Pro Loco Potame, villaggio montano del comune di Domanico. I residenti e i villeggianti del villaggio Potame hanno votato lo scorso 12 agosto per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco. L’iniziativa è nata per cercare di dare nuova linfa a un territorio che in passato è stato fiore all’occhiello delle localitĂ ricettive del comprensorio cosentino.

La presidentessa Veronica Longo, ha illustrato ai microfoni di RLB gli obiettivi della ProLoco Potame

Un gruppo di 12 persone, mosso dall’amore per il territorio, si è messo in gioco offrendo la propria disponibilità e garantendo il proprio impegno affinché le attrattive turistiche del luogo possano essere rivalutate e si possa dare nuova vitalità ad un villaggio montano (1050 mt di altitudine) dalle grosse potenzialità , situato esattamente a metà strada tra la località marittima di Amantea e la città di Cosenza, raggiungibili entrambe in soltanto 20 minuti di auto.

Il nuovo team è così composto:

Presidente – Veronica Longo

Consiglio Direttivo: Francesco Cespite, Gennaro Giordano, Sandra Giudiceandrea, Danilo Grandinetti, Veronica Martillotto, Maria Policicchio;

Collegio dei Sindaci: Sabrina Costantino, Mirko Grandinetti, Mario Petrozza, Nicoletta Fiorino, Maura Viva.

Per festeggiare l’insediamento, la Pro Loco ha promosso per questa sera una serata con tanti stand gastronomici ed il concerto dei Gardenia Live Band. Appuntamento alle 20.30, presso gli impianti sportivi di Potame.