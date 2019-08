L’auto, dopo aver perso il controllo, è sbandata e poi si è ribaltata sull’autostrada A2 in direzione nord. Intervento dei vigili del fuoco, polizia e 118 per le cure di due persone rimaste ferite

.

ALTOMONTE – Poco prima delle 11.00 di questa mattina, i vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti per un incidente avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Altomonte e Firmo. Un’autovettura, una Honda, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata mentre viaggiava in direzione Salerno finendo vicino il guardrail al lato della carreggiata. I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente dal vicino distaccamento di Castrovillari, hanno messo in sicurezza gli occupanti ed il veicolo coinvolto. Per due persone presenti nell’auto sono state necessarie le cure del 118. Sul posto anche personale della polizia stradale per i rilievi necessari e per gestire la viabilitĂ che ha subito solo qualche rallentamento.