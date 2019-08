In fiamme un capannone agricolo a San Marco Argentano

Le cause che hanno originato l’incendio al momento non sono state chiarite

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – I vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono stati allertati per un incendio che aveva interessato, nel comune di San Marco Argentano, un capannone agricolo situato al di sotto di un’abitazione. L’intervento si è verificato nel pomeriggio di ieri e i vigili del fuoco hanno lavorato per domare l’incendio divampato all’interno di un capannone adibito a ricovero di mezzi agricoli. Non è stata chiarita l’origine dell’incendio e per fortuna non si sono registrati feriti.