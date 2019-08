Coreca, rissa in piena notte in un locale. Intervengono i carabinieri

Un litigio scoppia in rissa all’interno di un locale. La calma torna solo dopo l’intervento dei carabinieri

.

AMANTEA (CS) – Se le sono date di santa ragione, prendendosi anche a cinghiate, finché non sono arrivati i carabinieri che hanno riportato la calma nel giro di pochi minuti. Un litigio, pare nato per futili motivi, si è trasformato in una vera e propria rissa che ha visto coinvolte diverse persone e sotto gli occhi di molti turisti arrivati per festeggiare la notte bianca in svolgimento nella vicina Campora San Giovanni. È accaduto tutto nella notte di venerdì in un locale di Coreca ad Amantea intorno alle 03:00 di notte. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza e stanno indagando per identificare gli autori.