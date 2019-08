Corteo sulla statale 106 per ricordarne le vittime

Manifestazione in ricordo del giovane Raffaele Sbarra

CASSANO ALLO JONIO (CS) – Questa sera alle 23:30, come ogni anno per il settimo anno, in contrada Bruscate nel Comune di Cassano allo Ionio si terrĂ il corteo in ricordo di Raffaele Sbarra. Il giovane ha perso la vita il 17 agosto del 2012 sulla statale 106 nei pressi di Roseto Capo Spulico a soli 21 anni. La manifestazione prevede l’arrivo a piedi in spiaggia per commemorare tutte le vittime della ‘strada della morte’. All’evento parteciperĂ Fabio Pugliese, presidente dell’associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 al fianco della famiglia Sbarra e di tutte le vittime della statale jonica.