Auto in sosta sui binari del ‘Treno della Sila’, viaggiatori la spostano a mano – VIDEO

“Se lo raccontassimo senza video allegato, nessuno ci crederebbe”. Inizia così il post a commento del video girato a Camigliatello Silano a Ferragosto per raccontare la ‘singolare’ vicenda

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – E’ accaduto anche questo a Ferragosto in Sila, dove centinaia di persone hanno preso d’assalto la località montana per trascorrere una giornata all’insegna della natura e dei servizi offerti ai turisti e ai visitatori. Qualcuno infatti, nel pomeriggio di giovedì scorso, aveva pensato bene di parcheggiare la propria auto in prossimità dei binari, nei pressi della rimessa locomotive di Camigliatello Silano, bloccando l’arrivo del Treno della Sila in stazione.

“Per fortuna i viaggiatori del treno da noi organizzato – è scritto nel post con tanto di video dell’Associazione Ferrovie in Calabria – l’hanno presa sul divertimento, ma molti di loro, a causa del ritardo in arrivo, hanno perso le proprie prenotazioni presso ristoranti. Ovviamente l’azienda Ferrovie della Calabria srl si è immediatamente adoperata per stilare un apposito verbale con relativa sanzione, che speriamo possa essere la più salata possibile”.

“Nel 2019 è ridicolo ed assurdo che non ci si renda ancora conto che sui binari o ad un metro da essi non si parcheggia, a maggior ragione in un’area ferroviaria interdetta a veicoli privati”. Alla fine il ‘problema’ è stato risolto con un pò di ironia e anche di ‘forza fisica’. Un gruppo di persone infatti ha deciso di ‘spostare’ l’auto a mano. Anche questo episodio ha reso il Ferragosto indimenticabile.