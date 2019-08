Ospedale di Paola, gruppo elettrogeno rotto da 24 ore. Di Natale “denuncia alla Procura”

Lo denuncia il Presidente del consiglio comunale di Paola Graziano Di Natale: “con il Sindaco abbiamo avvisato anche Protezione Civile, la Prefettura e i Carabinieri”

PAOLA (CS) – “Si rompe il gruppo elettrogeno nell’Ospedale di Paola e a distanza di 24 ore ancora nessuno ha provveduto a ripristinarlo. Con il Sindaco di Paola abbiamo avvisato la Protezione Civile, la Prefettura e i Carabinieri dando mandato ad un legale di denunciare, alla Procura della Repubblica, per eventuali inadempienze, quanto accaduto“. Lo scrive in un post sul suo profilo Facebook il Presidente del consiglio comunale della cittadina tirrenica Graziano Di Natale che si dice preoccupato e indignato per quanto accaduto nel nosocomio di Paola “non ci muoviamo da qui fin quando non avremo rassicurazioni che il problema sarà risolto – ha aggiunto – ora però indigniamoci tutti“.