Pazienti ‘visitati’ da infermieri e ‘soccorsi’ da parenti in provincia di Cosenza

Situazione di estremo disagio e degrado nei Pronto Soccorso cosentini

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Emergenza sanitaria nella sibaritide. Nei due ospedali di Corigliano e Rossano la carenza di personale è drammatica. Un fenomeno aggravatosi con l’aumento degli utenti a seguito dell’arrivo dei turisti e le ferie dei pochi sanitari in forze. Soprattutto per quanto riguarda i due Pronto Soccorso dove medici ed infermieri vincitori di concorso non ci sono più. Sono stati trasferiti in altri reparti per motivi di salute o incompatibilità alle funzioni svolte e mai sostituiti con altro personale. Sono solo tre gli infermieri per turno che nel nosocomio di Rossano devono gestire quattro servizi: accettazione, pronto soccorso, medicina d’urgenza ed osservazione breve intensiva. Uno di questi delicati presidi resta quindi sistematicamente scoperto nonostante, in questo periodo, c’è chi lavora 12 ore al giorno anche per due settimane di fila senza un giorno libero. Ma c’è di più. Nel 90% dei casi, pur non rientrando nelle proprie competenze e mansioni, gli infermieri che si ritrovano al triage, per non congestionare la sala d’attesa, provvedono ad indirizzare l’utente facendo una prima ‘diagnosi’ pur non essendo medici.

