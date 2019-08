Tagliate le gomme dell’auto della Polizia Locale a Lorica

Un atto intimidatorio; così l’ha definito il sindaco di San Giovanni in Fiore. Squarciati gli pneumatici dell’auto di servizio della Polizia locale impegnata nei servizi di controllo della zona affollata negli ultimi giorni da turisti

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il sindaco di San Giovanni in Fiore ha definito l’episodio, su Facebook, “un fatto gravissimo”: “Le regole non piacciono a nessuno! I nostri vigili urbani, sono stati minacciati da persone individuate, con un coltello a serramanico, perchĂ© volevano far rispettare la legge e mantenere l’ordine pubblico”. Giuseppe Belcastro non usa mezzi termini e lo definisce un atto “intimidatorio” ai danni dei vigili urbani della popolosa cittadina silana che si sono visti tagliare le gomme delle auto di servizio nel giorno di Ferragosto. Il tutto durante i servizi di gestione del traffico nella zona turistica. Il primo cittadino ha espresso solidarietĂ al comandante della Polizia Locale ed ai tre agenti coinvolti e che “con spirito di sacrificio sono a Lorica per mantenere il servizio di viabilità ”. Belcastro ha anche annunciato che stamani denuncerĂ il fatto alle autoritĂ affinchĂ© se ne accertino le responsabilitĂ .