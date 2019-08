Cassano: sequestrata l’isola ecologica di contrada Silva

Il sequestro c’è, ma è per la fuoriuscita di percolato. Smentito Papasso

CASSANO ALL’IONIO – Il sequestro c’è, ma è per la fuoriuscita di percolato. Ieri i Carabinieri Forestale hanno eseguito un normale controllo e hanno constatato la fuoriuscita di percolato che sversa sul terreno nella discarica di contrada Silava a Cassano.

Ne ha dato notizia l’ex sindaco di Cassano Gianni Papasso dicendo che: «Le ragioni del sequestro sarebbero dovute alla cattiva gestione dell’isola ecologica stessa. Pare che sia stata stoccata irregolarmente, presso l’isola ecologica, una notevolissima quantità di “umido”, frazione della differenziata».

Ma le motivazioni fornite da Papasso non corrisponderebbero a realtà , così come confermato dai Carabinieri Forestale.

«Evidentemente, non è stata chiesta tempestivamente e non per tutto il periodo estivo, come avveniva nel passato, l’autorizzazione integrativa per lo smaltimento delle eccedenti quantità che si registrano nel corso dell’estate. Questa ennesima vicenda testimonia il pressapochismo con cui viene gestito il servizio ambientale comunale. Cassano, da comune di eccellenza nel settore è divenuto comune ove il disordine ambientale regna sovrano».

Cassano è in campagna elettorale e ci sono 40 gradi.