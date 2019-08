Violentata e seviziata per anni, la polizia arresta cinque persone

E’ scattata alle prime ore di oggi un’operazione della Polizia di Stato che ha fatto luce su una squallida storia di violenze sessuali e sevizie.

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sono cinque le persone sono finite in manette, destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Castrovillari. Le accuse a vario titolo sono di violenza sessuale di gruppo ed estorsione. Le indagini hanno fatto luce su una drammatica storia fatta di violenze e sevizie subite da una donna, a Corigliano Rossano per 10 anni.