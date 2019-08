Orsomarso: Scoperta piantagione di canapa indica, due arresti

Rinvenuti attrezzi da lavoro, un generatore di corrente collegato ad una pompa di sollevamento acqua e un lungo tubo in gomma per irrigare

ORSOMARSO (CS) – Una coltivazione con 370 piante di marijuana è stata scoperta dai Carabinieri del Norm – Sezione Operativa di Scalea diretta dal capitano Andrea Massari e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, coadiuvati da personale dell’8° Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, su un terreno demaniale in una zona montana del Comune di Orsomarso.

Le piante, altre tra uno e due metri circa e nascoste tra la fitta vegetazione della zona, sono state individuate nel corso di uno dei servizi perlustrativi che vengono periodicamente svolti dai militari durante la stagione estiva e finalizzati alla ricerca di coltivazioni di canapa indiana. Trovati anche degli attrezzi da lavoro, un generatore di corrente collegato ad una pompa di sollevamento acqua e un lungo tubo in gomma del tipo di quelli da giardino utilizzato per irrigare. Oltre alla posizione che garantiva sole e umiditĂ , la coltivazione poteva ottenere acqua in abbondanza attraverso un ruscello presente in zona.

In ragione del ritrovamento, i militari hanno predisposto un nutrito dispositivo di osservazione che ha consentito di sorprendere, alle prime luci dell’alba odierne, S.F. 51enne di Cetraro e l’incensurato P.D. 42enne di Scalea nel mentre si accingevano ad innaffiare le verdi piante di marijuana.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, i due prevenuti sono stati dichiarati in stato di arresto e tradotti presso la Casa Circondariale di Paola.

Lo stupefacente trovato, previo campionamento, è stato distrutto in loco su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.