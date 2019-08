Paterno Calabro: Nomina Commissione di Accesso

Il Ministro dell’Interno ha delegato il Prefetto della provincia di Cosenza ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Paterno Calabro

PATERNO CALABRO (CS) – Al riguardo il Prefetto Galeone ha nominato una Commissione di Accesso composta dal Dott. Roberto Micucci, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Cosenza, dal Ten. Col. Michele Borrelli, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, dal dott. Raffaele De Marco, Vicequestore in servizio presso la Questura di Cosenza. Detto Organismo,  ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 143 del D.Lgs n.267/2000, dovrĂ porre in essere approfonditi accertamenti per verificare la sussistenza di elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalitĂ organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori e/o dipendenti di detto Ente. L’attivitĂ della Commissione dovrĂ concludersi entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili di ulteriori tre mesi. (art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982, convertito con legge 726/1982 ed integrato dalla legge 486/1988)