Paola prega per Alessio: caduto dal balcone mentre è in vacanza in Croazia, è grave

Era in vacanza, a Spalato, Alessio Soria che ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. La comunità paolana si è raccolta in una preghiera unanime diffondendo un messaggio sui social

PAOLA (CS) – La cittĂ di Paola in queste ore si è stretta intorno alla famiglia e in preghiera per le sorti di un ragazzo di 21 anni, Alessio Soria, precipitato dal balcone di una struttura dove era in vacanza in Croazia. Ancora non è stata chiarita la dinamica della caduta che ha provocato il ferimento del giovane che pare sia caduto da un balcone e il fatto risalirebbe alla scorsa domenica. Alessio sarebbe uscito da un locale dove si era recato con un amico. Secondo alcune ipotesi potrebbe aver dimenticato le chiavi e tentato di raggiungere il balcone della sua stanza. Ma al momento le notizie sono solo sommarie e non è esclusa neanche l’ipotesi che il 21enne possa essersi sporto e aver perso l’equilibrio.

La comunitĂ paolana sui social ha lanciato un messaggio di preghiera: “è la forza che smuove il cuore di Dio. Vogliamo unirci tutti in preghiera per Alessio Soria e per la sua guarigione”. La comunitĂ paolana si è raccolta in una preghiera unanime diffondendo un messaggio sui social.