Auto in fiamme sulla statale 107 subito dopo la galleria Crocetta

Un'utilitaria ha preso fuoco mentre percorreva la Statale 107, poche centinaia di metri dopo la galleria Crocetta in direzione Cosenza. Sul posto i vigili del fuoco

COSENZA – Quando il conducente ha capito che il mezzo su cui viaggiava, un’utilitaria di colore scuro, stava per prendere fuoco a causa, forse, di un guasto al motore, ha avuto la prontezza di accostare immediatamente nella piazzola di sosta che si trova subito dopo la galleria Crocetta in direzione Cosenza sulla strada statale 107 Silana-Crotonese. L’auto è stata avvolta dalle fiamme andando quasi completamente distrutta mentre, per fortuna, nessuna conseguenza si è avuta per gli occupanti. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando Provinciale di Cosenza che ha provveduto a domare le fiamme. Qualche piccolo rallentamento si è registrato in entrambe le direzioni da e verso il mare.