Annullato il concerto del 14 agosto di Renzo Arbore al Teatro dei Ruderi di Cirella

Annullato il concerto a causa di problematiche tecnico-logistiche. Chi avesse già acquistato il biglietto potrà chiedere il rimborso entro 30 giorni

.

DIAMANTE (CS) – Con una nota stampa l’organizzazione a cura di Gioia e Vita srl, ha ufficializzato l’annullamento del concerto di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana previsto per mercoledì’ 14 Agosto presso il Teatro dei Ruderi di Cirella. Il concerto è stato cancellato per “problematiche tecnico-logistiche”, motivi non imputabili alla volontà degli artisti.

L’organizzazione fa sapere anche che per chi avesse già acquistato il biglietto d’ingresso, sarà possibile chiedere il rimborso contattando il punto vendita di riferimento entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione e diffusione del presente comunicato stampa.