Regione concede per 10 anni la “Casa del Forestiero” al Comune di Spezzano Sila

E’ stato approvato con delibera di Giunta Regionale il provvedimento che assegna in concessione di comodato d’uso gratuito per 10 anni la struttura “Casa del Forestiero” di Camigliatello Silano al Comune di Spezzano Della Sila per fini istituzionali

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – La “Casa del Forestiero” situata nel cuore di Camigliatello Silano è stata assegnata per 10 anni, in comodato d’uso gratuito al Comune di Spezzano della Sila che utilizzerà la struttura per fini istituzionali. Un processo lungo che ha visto confrontarsi tecnici e amministratori comunali insieme a quelli regionali che si è concluso con l’assegnazione al Comune della Struttura da parte del Presidente della Giunta Mario Oliverio. Uno degli obiettivi dell’Amministrazione guidata dal Sindaco, Salvatore Monaco (nella foto in basso) è stato portato a termine. Il Comune di Spezzano Sila potrà disporre in modo ufficiale della struttura “Casa del Forestiero” , posta in posizione centrale alla fine del corso principale Via Roma di Camigliatello Silano e accessibile da tutti i punti di vista.

La struttura, comunica l’Assessore all’Urbanistica Vincenzo Curcio, necessiterà nel tempo di interventi di manutenzione che compatibilmente alle disponibilità di bilancio saranno organizzati, sperando anche di poter beneficiare di contributi da altri enti e di poter partecipare a bandi dedicati per questo tipo di strutture.

Per un suo proficuo utilizzo è già stato approvato un protocollo di intesa tra il Comune e la Pro Loco, il Parco della Sila, il Gal Sila, l’associazione Destinazione Sila, il Consorzio Produttori Patate Silane, e il Consorzio Patata della Sila IGP, al fine di organizzare una serie di iniziative che possano valorizzare la struttura e renderla ancora più fruibile e funzionale al turismo di tutto il territorio silano.

Il Sindaco Salvatore Monaco esprime la sua piena soddisfazione per l’intesa raggiunta con la Regione Calabria e per l’accordo istituzionale con i soggetti del territorio silano che congiuntamente hanno perseguito quest’ importante obiettivo.