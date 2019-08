Fiumefreddo Bruzio, estate con i rifiuti in strada: il degrado avanza

I villeggianti e non solo non ce la fanno più e a segnalare con una mail lo stato di degrado che vivono giornalmente è un avvocato che scrive “pago le tasse”

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – “Sono costretto ad evidenziare che la raccolta della spazzatura presso il villaggio Tuttonare in località Vardano viene effettuata con modalità pessime..Anche oggi la raccolta della busta dell’umido presso la mia abitazione non è stata fatta..meglio è stata saltata..come è avvenuto in altri giorni anche per altri proprietari…come è avvenuto in altri giorni con la plastica e la carta.

Poiché pago la relativa tassa per tutto l’anno gradirei che nell’unico mese che usufruisco della mia abitazione per le ferie andasse tutto bene…

Evito di commentare lo schifo della spazzatura per le pubbliche strade..come il fatto che ho dovuto pagare di tasca mia per il recupero degli ingombranti..”

Avv. Gianpiero Calabrese

Le foto si riferiscono allo scorso sabato pomeriggio e ad oggi nulla è cambiato. Anzi, la spazzatura è “aumentata”. Che cosa risponderà adesso l’amministrazione comunale? Come si può parlare di turismo se poi i villeggianti e non solo, sono costretti a vivere nel degrado più assoluto, tra la sporcizia, l’odore nauseabondo e il rischio di allarme sanitario per colpa dei rifiuti abbandonati sotto il sole? Ma sembra che i problemi di raccolta non si riferiscono solo per l’organico ma anche per il multimateriale (plastica ed altro) e carta e addirittura per gli ingombranti per i quali sarebbe tutto fermo e bloccato fino alla fine del mese.

I cittadini, i villeggianti sono allo stremo: i cittadini lamentano che il problema non si verificherebbe solo nei mesi estivi ma, proprio in questo periodo si accentuerebbe in maniera apicale; per i villeggianti invece è un incubo ed un malessere che si manifesta nell’unico mese di vacanza che si concedono, credendo di allontanarsi dai “problemi” della città che ritrovano puntualmente in villeggiatura. La parola adesso all’Amministrazione comunale: siamo solo ad inizio agosto, cosa attende ai vacanzieri per il “solleone”?