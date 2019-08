Incidente mortale a Colosimi, la vittima è un trentenne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri sera a Colosimi, nel cosentino. Nell’impatto un giovane ha perso la vita

COLOSIMI (CS) – L’incidente stradale si sarebbe verificato intorno alle 20.30 ieri sera. Un via vai di ambulanze fino alle 3 nei pressi del bivio per Coraci. Sarebbero due le auto coinvolte e nell’impatto un giovane di 30 anni di Soveria Mannelli, Giuseppe Chinelli ha perso la vita. Altre quattro persone sarebbero rimaste gravemente ferite. Sul posto sono arrivate ambulanze da Rogliano, Cosenza e Falerna oltre ai carabinieri di Rogliano e al magistrato di turno. Al momento non è stata chiarita la dinamica del terribile impatto.