Si presenta dai genitori dell’ex con un fucile, l”amava’ da quando era 15enne

La ragazza per sei anni ha subito violenze

CASSANO ALL’IONIO (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno eseguito nei confronti di un cassanese di 30 anni la misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura, coordinata dal dott. Eugenio Facciolla per i reati di maltrattamenti famigliari aggravati, porto abusivo di arma comune da sparo e minacce aggravate. Tutto iniziava addirittura sei anni fa, quando la denunciante aveva appena 15 anni ed aveva iniziato una relazione sentimentale con un uomo che sarebbe diventato il suo compagno. Dopo i primi mesi di tranquillità di coppia, i due erano andati a convivere. Quindi erano iniziati i problemi per la ragazza. Il compagno era ludopatico e sperperava centinaia di euro al giorno nelle slot machine. Per tale motivo erano frequenti i litigi fra i due, che ben presto si trasformarono in vera e propria violenza fisica e morale dell’uomo verso la ragazza. Ogni sera veniva picchiata e schiaffeggiata, a volte gli venivano tirati i capelli, altre volte veniva minacciata solo verbalmente.

Questa situazione era stata sopportata dalla ragazza per anni, la quale un po’ per timore, un po’ per amore, non aveva denunciato nulla, fino a quando a giugno in seguito all’ennesima furente lite era scappata nella casa dei propri genitori, ritornando a convivere con loro. Il ragazzo in preda alla gelosia, dapprima l’aveva tempestata con messaggi minatori e chiamate minacciose, quindi era arrivato nel pomeriggio del 1 agosto scorso a bussarle sotto casa, facendosi trovare con un fucile imbracciato, minacciandola di tornare con lui. Di fronte questi gravissimi fatti, a cui avevano assistito anche i genitori ed altri passanti, la donna aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri della locale Tenenza di Cassano all’Ionio, i quali grazie alla ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima hanno richiesto ed ottenuto l’arresto del 30enne attualmente ristretto ai domiciliari.