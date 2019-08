Ragazza incastrata per due ore tra i vortici del fiume Lao

Gommone ribaltato

PAPASIDERO (CS) – Attimi di suspense nel cosentino. Ieri durante una discesa di rafting nel fiume Lao, a Papasidero, nei pressi delle grotte del Romita un gommone con a bordo quaranta persone si è ribaltato. Ignote le cause che hanno portato l’intero equipaggio, composto anche da diversi bimbi, a ritrovarsi nelle acque torrentizie. Tratti in salvo dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto, memori della tragedia delle scorso anno tra le Gole del Raganello, gli escursionisti non hanno riportato particolari ferite, ma solo tanto spavento e freddo per le basse temperature del corso fluviale. Solo una ragazza di 23 anni è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cosenza per una frattura riportata ad una gamba. La giovane per oltre due ore è rimasta incastrata tra i mulinelli creati dal fiume Lao. Vortici che le impedivano di muoversi e che hanno reso necessario l’intervento anche degli uomini del gruppo speleo alpino fluviale del comando provinciale dei Cosenza.