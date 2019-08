Escursionista salvato dal gruppo Saf del 115

Escursionista bloccato scivola e si ferisce. Riesce a chiedere aiuto ai vigili del fuoco

SARACENA (CS) – Appena dopo le 17.30, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenuti in contrada Fiumara, nel comune di Saracena, per soccorrere un escursionista che si trovava bloccato, in una zona impervia, a seguito di una caduta. I Vigili del Fuoco giunti rapidamente sul posto dal vicino distaccamento di Castrovillari, hanno recuperato l”uomo infortunato mediante l’impiego di tecniche di soccorso S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali). L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118