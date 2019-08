Occhiuto in tour presenta la ‘rigenerazione’ della città di Cosenza

Sindaco candidato a governare la Regione Calabria

PAOLA (CS) – Prosegue il tour di Mario Occhiuto nelle localitĂ calabresi in qualitĂ di candidato alla presidenza della Regione. Venerdì 9 agosto alle 21,30 è in programma un incontro pubblico a Paola, in corso Roma. L’aspirante governatore tratterĂ proprio di come sia possibile, anche in Calabria, anche al Sud, rigenerare le cittĂ , realizzando appunto una Calabria e un Sud diversi. Nella circostanza, spunti interessanti saranno tratti dal volume di Rossana Galdini, “Percorsi di rigenerazione urbana – Il caso Cosenza”, edito da Pellegrini, incentrato sulla straordinaria trasformazione della cittĂ di Cosenza avvenuta negli ultimi anni attraverso una ben precisa e complessiva visione progettuale che adesso si vuol proiettare sull’intera Calabria. Un volume che testimonia l’attenzione che il capoluogo bruzio ha stimolato riguardo a quanto prodotto in ambito di rigenerazione urbana. Il candidato alla presidenza regionale Mario Occhiuto ne discuterĂ all’aperto tra la gente, a Paola, proponendo le sue idee e i suoi progetti per una analoga positiva trasformazione da estendere alla Calabria.