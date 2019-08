Brucia l’hinterland e la provincia di Cosenza

Canadair al lavoro su Mendicino

COSENZA – Incendi diffusi sull’intero territorio provinciale. L’ultimo in ordine cronologico è divampato intorno alle 16:00 sulle colline che sovrastano Cosenza, nel Comune di Carolei. Le squadre dei Vigili del Fuoco bruzi stanno intervenendo per contenere le fiamme che si stanno estendendo dalle sterpaglie all’intera macchia mediterranea limitrofa. Contemporaneamente mezzi aerei sono al lavoro su Mendicino in contrada Santa Maria. Altri roghi stanno interessando Scalea, Roggiano Gravina, Amendolara, MaierĂ , Spezzano Albanese, San Nicola Arcella ed Acri.