SCALEA (CS) – Nella mattinata odierna, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Operativa di Scalea dipendenti della compagnia agli ordini del capitano Massari, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Paola – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un pregiudicato 61enne, originario di Napoli ma residente da diversi anni a Scalea, poichĂ© ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso con un pregiudicato romano di 63 anni, giĂ arrestato la scorsa estate dai Carabinieri di Scalea.

Le indagini, i cui esiti sono confluiti nella predetta ordinanza, sono state avviate in seguito alla rapina perpetrata, in data 31.07.2018, ai danni di un portavalori della società “Sicurtransport” nei pressi dell’Ufficio Postale di Praia a Mare.

Le meticolose investigazioni condotte dai Carabinieri di Scalea, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Paola, nella persona del Sostituto Procuratore Maurizio DE FRANCHIS, coordinate dal Procuratore Pierpaolo BRUNI, hanno dimostrato il coinvolgimento dell’arrestato nella rapina in danno delle tre guardie giurate del citato istituto di vigilanza nel mentre si accingevano a consegnare la somma contante di euro 80.000 all’istituto di credito di Praia a Mare. I quattro componenti il commando, tre dei quali in corso di identificazione, dopo essersi impossessati del denaro e delle armi delle guardie giurate, si diedero a repentina fuga venendo intercettati, dopo pochi minuti, da una pattuglia dei Carabinieri Forestali lungo la S.P. 13. Nella convinzione di essere stai scoperti, i malviventi abbandonarono l’autovettura utilizzata per la fuga, dileguandosi a piedi in direzione di una zona boschiva ivi presente, lasciando all’interno dell’abitacolo l’intera refurtiva e le armi asportate. Nella circostanza, uno dei malfattori cadde in un dirupo venendo recuperato dai Carabinieri che lo dichiararono, successivamente, in stato di arresto.

L’ispezione dei luoghi ha consentito agli investigatori di rinvenire, nei pressi del punto in cui i malfattori erano stati intercettati dai Carabinieri, una borsa frigo contenente alcuni generi alimentari acquistati, secondo quanto indicato nello scontrino fiscale, presso un supermercato di San Nicola Arcella. Lo spunto investigativo, rivelatosi determinante nel proseguo, ha indotto i militari a visionare le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del citato supermercato, constatando che l’arrestato aveva provveduto all’acquisto degli alimenti che avrebbero utilizzato i correi successivamente alla consumazione della rapina. Ulteriori elementi di valutazione sono stati acquisiti in ragione del rintraccio dell’arrestato, avvenuto nella tarda serata del giorno della rapina, in località prossima a quella ove il commando di rapinatori era stato intercettato. Inoltre, a seguito di perquisizione del suo domicilio venivano rinvenuti alcuni effetti personali appartenenti ad uno dei suoi complici che, evidentemente, era stato ospitato dall’odierno arrestato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Paola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.