La grande festa del Jova Beach Party a Praia a Mare

Una giornata all’insegna della festa e del divertimento è trascorsa, ieri, sulle note delle canzoni di Jovanotti nella spiaggia del Comune di Praia a Mare, di fronte all’incantevole Isola di Dino

PRAIA A MARE (CS) – Su questo sfondo, la puntualità e precisione della macchina organizzativa ha consentito a 25 mila persone di condividere, in sicurezza, l’atteso e gioioso evento che si è svolto in totale serenità ed ordine.

Il Prefetto di Cosenza Paola Galeone ringrazia  le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, le Associazioni di volontariato coinvolte, nonché l’Amministrazione comunale di Praia a Mare e gli organizzatori della manifestazione, evidenziando ancora una volta come la sinergia interistituzionale, che ha visto la Prefettura unitamente agli altri Enti impegnata da più tempo nelle fasi preparatorie dell’evento, abbia garantito la realizzazione di una cornice nella quale è stato consentito ai ragazzi di socializzare e trascorrere una piacevole serata in allegria.

“Siete più belli del tramonto. È un posto incredibile, non c’ero mai stato. Abbiate cura, è un posto incredibilmente bello e stasera ne avremo cura insieme” ha detto Jovanotti appena salito sul palco per presentare uno dei gruppi che si è esibito in attesa del suo concerto. Jovanotti, arrivato in motoscafo, ha elogiato la Calabria definendola “una terra bellissima, migliore della California”. Terra che “regala sempre nuove emozioni”. Sulle polemiche degli ambientalisti ha detto che lo scopo di questi eventi è valorizzare le spiagge italiane e ha promesso la pulizia dell’intera spiaggia dopo il concerto.