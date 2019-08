Perde il controllo della motosega, 90enne si recide l’avambraccio

Nonostante la profonda ferita l’uomo ha cercato di tamponare il sangue e raggiungere l’abitazione per chiedere soccorso

BELVEDERE (CS) – Si era recato da solo in un terreno di sua proprietĂ , in C.da Palazza, con motosega di piccole dimensioni per tagliare alcuni arbusti un uomo di 90 anni quando ha perso il controllo della motosega recidendosi l’avambraccio sinistro. Nonostante il sangue il malcapitato dopo aver tentato di arginare la ferita ha cercato di rientrare velocemente a casa per chiedere aiuto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 in ambulanza e l’equipe medica dell’elisoccorso. Il malcapitato è stato trasferito presso l’ospedale civile dell’Annunziata dove attualmente è ricoverato dopo essere stato posto ad intervento chirurgico.

Sul posto presenti i carabinieri della locale stazione ricadente nella compagnia di Scalea diretta dal capitano Andrea Massari per gli accertamenti del caso