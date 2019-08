La sigaretta cade nel carburante, ustionato giovane di 28 anni

E’ successo a Mormanno nel cosentino nel tardo pomeriggio. Il ragazzo era alle prese con la riparazione di un veicolo. Intervenuto l’elisoccorso

MORMANNO (CS) – Era intento a riparare un motoveicolo mentre fumava F.C. 28 anni originario di Castrovillari, quando la sigaretta è caduta dalle labbra finendo in una macchia di carburante fuoriuscito dal serbatoio. La sigaretta “miccia” ha dato vita ad un incendio che ha travolto il giovane. I presenti sul posto hanno cercato di spegnere il fuoco che ardeva sulla pelle del 28enne, allertando il 118. Sul posto, zona Lago di Mormanno, sono giunti i sanitari a bordo dell’ambulanza e l’equipe medica dell’elisoccorso. Una manciata di minuti alle 19, il giovane è sceso dall’elisoccorso per entrare nel Pronto Soccorso del nosocomio bruzio ed essere sottoposto alle prime cure. Il giovane potrebbe avere riportato ustioni di secondo grado. Sul posto è giunta la pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri della locale stazione ricadenti nella compagnia di Castrovillari diretta dal capitano Giovanni Caruso per gli accertamenti del caso.