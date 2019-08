Incidente mortale sulla statale 107 in provincia di Cosenza

Silana Crotonese chiusa al transito

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – Scontro frontale tra due mezzi. A causa di un incidente, la strada statale 107 Silana Crotonese è temporaneamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – all’altezza di San Pietro in Guarano, nel cosentino, in localitĂ Fondente. Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, un 73enne ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Il traffico al momento viene deviato su strade provinciali. L’anziano, Francesco Granata di Celico, che era stato portato in elisoccorso all’Ospedale di Cosenza è deceduto, mentre tra le altre due persone ferite vi è una donna ricoverata in gravi condizioni.Â