Irregolarità nel nuovo parco eolico cosentino, lavori sbloccati

Si chiede l’intervento del Consiglio di Stato

MONGRASSANO (CS) – «Contro il costruendo parco eolico di Mongrassano – scrive in una nota la parlamentare del Movimento 5 Stelle Margherita Corrado – il neo-direttore generale ABAP del Ministero Beni Culturali, Federica Galloni, si appelli immediatamente al Consiglio di Stato. È quanto ho chiesto ieri alla direttrice appena nominata dal ministro Bonisoli. Condivido, infatti, la costernazione degli abitanti di alcuni Comuni calabresi situati alle pendici della catena costiera dopo che il Tar, lo scorso 3 luglio, ha annullato l’ordinanza emanata il 31 maggio per disporre la sospensione dei lavori in corso in località Aria del vento di Mongrassano. Le irregolarità nell’iter amministrativo dell’impianto di Gamesa Spa sono tali e tante, e il pregiudizio arrecato al territorio e alle comunità locali è così grave, che la decisione del Tar Calabria non può non lasciare increduli. A Federica Galloni, dunque, il compito di ‘inaugurare’ il suo prestigioso mandato assumendo la difesa dei diritti dei cittadini appellandosi al Consiglio di Stato».

