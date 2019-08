Sequestrati prodotti caseari nel Cosentino, una denuncia

Sessanta chilogrammi di prodotti alimentari sono stati sequestrati in un caseificio nel comune di San Benedetto Ullano dai carabinieri forestale

SAN BENEDETTO ULLANO (CS) – Dopo il sequestro è stato denunciato il titolare per per violazione alla normativa sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari. Durante un controllo nella struttura, i militari hanno trovato confezioni di scamorze prive di tracciabilitĂ , alcune delle quali con presenza di muffa e in evidente stato di cattiva conservazione. Su alcune confezioni di burro, utilizzato nella filiera di produzione, la data di scadenza risultava giĂ decorsa da tempo. Inoltre, sono state trovate anche forme di formaggio canestrato le cui etichette non riportavano le informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. Al titolare del caseificio i carabinieri forestale hanno contestato sanzioni amministrative per un importo totale di oltre ottomila euro.