Arresto a Cassano: era ai domiciliari, ma continuava a spacciare

CASSANO ALL’IONIO – Era ai domiciliari, ma continuava a spacciare. I Carabinieri della Compagnia di Corigliano hanno arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un cassanese di 46anni.

I Carabinieri della Tenenza di Cassano, durante un controllo all’uomo presso la sua abitazione, in quanto già ristretto agli arresti domiciliari a seguito dell’operazione “Last Minute” per reati di droga, hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare. Ma con la scusa di avvisare il suo avvocato di fiducia, per avvertirlo dell’atto di polizia giudiziaria in corso, il cassanese, ha preso un pacchetto di sigarette e lo ha lanciato giù da una finestra dell’abitazione. Il maldestro gesto non è sfuggito ai militari, che recuperando ciò di cui si era appena disfatto, hanno trovato al suo interno ben 30 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione. La perquisizione nell’abitazione proseguiva, senza che, però, venisse trovato altro d’interesse.

La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro penale, mentre M.R. 46 cassanese con innumerevoli precedenti, anche specifici, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal dottor Eugenio Facciolla, l’uomo è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Castrovillari in attesa di celebrazione del rito direttissimo.