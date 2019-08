Perquisito alla fermata del bus in provincia di Cosenza e arrestato per spaccio

L’uomo è un bracciante agricolo che ogni giorno parte dalla costa jonica cosentina per andare a lavorare nei campi in Basilicata

MONTEGIORDANO (CS) – La Guardia di Finanza di Montegiordano, nel corso dei controlli su strada, finalizzati alla repressione della criminalitĂ diffusa, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto un soggetto di nazionalitĂ nigeriana residente a Roseto Capo Spulico. L’uomo che lavora come bracciante agricolo nei campi della vicina Basilicata, è stato sottoposto a controllo di polizia, sulla S.S. 106, mentre aspettava l’autobus diretto a Policoro. Il nigeriano alla vista dei militari mostrava segni di nervosismo, fornendo giustificazioni poco plausibili sulla sua provenienza e destinazione. Perquisito alla fermata del bus di Roseto Capo Spulico è stato trovato con in tasca 40 grammi di marijuana, giĂ suddivisa in dosi pronta per lo spaccio. Successivamente i finanzieri si sono spostati per perquisire l’abitazione del bracciante nigeriano dove sono stati trovati altri 16,5 grammi di marijuana nascosti in un borsone dentro ad un armadio.

In possesso di un totale di 56 grammi di stupefacente l’uomo è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, e posto a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Dr. Eugenio Facciolla, che ne ha disposto l’immediata scarcerazione. Denunciato a piede libero rischia ora la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro. Le operazioni eseguite dai militari della Tenenza di Montegiordano sono inserite nel continuativo dispositivo di controllo effettuato sulla SS. 106 Jonica, arteria di comunicazione di primaria importanza, crocevia anche di traffici illeciti e spesso utilizzata dai trafficanti di droga tra la Calabria e le altre regioni meridionali.