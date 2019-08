Furgone imbocca l’autostrada contromano, fermato in provincia di Cosenza

Gli agenti della Polizia di Stato, grazie al loro pronto intervento sono riusciti a scongiurare la tragedia

FRASCINETO (CS) – Esodo estivo con notevole transito veicolare su tutte le arterie stradali per vacanzieri che in massa partono da nord per dirigersi verso il sud Italia. Per questo motivo la Polizia di Stato, con il personale della specialitĂ Polizia Stradale, ha messo in campo il massimo delle risorse disponibili per garantire sicurezza stradale e prevenire tutte le condotte pericolose che mettono a rischio la vita degli utenti della strada. Questa mattina mentre gli operatori di due pattuglie della Polizia Stradale, impegnate in attivitĂ di monitoraggio, vigilanza e controllo, erano in sosta nell’area di servizio dell’A2 del Mediterraneo, Frascineto est, si sono resi conto che nell’altra area di servizio, sulla carreggiata opposta, Frascineto Ovest, il conducente di un furgone Fiat Iveco nel riprendere la marcia imboccava l’autostrada in senso contrario a quello di marcia. Gli operatori della Polizia di Stato vista l’estrema pericolositĂ del veicolo contromano in autostrada, con azione fulminea sono passati sulla carreggiata sud riuscendo a raggiungere e bloccare il furgone, ripristinando le condizioni di sicurezza per l’intera viabilitĂ . Il conducente del furgone, accompagnato presso gli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Frascineto è risultato negativo all’alcool test ed ha dichiarato di non essersi accorto, nonostante l’adeguata segnaletica stradale, di aver imboccato contromano l’autostrada. Allo stesso veniva immediatamente ritirata la patente di guida per la conseguente prevista revoca, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Immagine di repertorio