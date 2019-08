Una possibile matrice dolosa dietro gli incendi devastanti di Cassano

Disagi alla circolazione veicolare, la Cassano-Civita è infatti chiusa al traffico

CASSANO ALL’IONIO – È un inferno. Sembra una devastazione totale, le fiamme hanno abbracciato e distrutto tutto il vallone della Madonna della Catena a Cassano, mettendo a rischio anche la struttura, che però è stata risparmiata. Brucia Cassano da tante ore ormai e i canadair sono ancora all’opera per spegnere il fuoco. È partito come un leggero fuoco, poi, complice il vento, si è trasformato in un inferno che ha risparmiato, per fortuna, soltanto le abitazioni. Il fuoco è stato spinto di nuovo verso il Timpone San Nicola verso Civita con grandi disagi alla circolazione. La Cassano-Civita è infatti chiusa al traffico.

Un altro incendio ha interessato la vallata che costeggia il Fiego, le scuole e il cimitero. Cassano è circondata da fiamme. E l’aria durante la notte era acre ed irrespirabile. Tantissimi gli uomini dei Vigili del Fuoco coinvolti nelle attività di spegnimento, insieme ai vigili e ai volontari.

Gli incendi pare possano avere una matrice dolosa.