Anomalo aumento di tumori sullo Jonio cosentino, nonostante la bonifica

Presentata interrogazione ai Ministri dell’Ambiente e della Sanità . All’appello mancano diverse tonnellate di ferriti che non si sa che fine abbiano fatto e dove siano state interrate

CASSANO ALLO JONIO (CS) – «Durante i lavori d’aula del Senato di questa settimana – afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Rosa Silvana Abate – ho interrogato i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute in merito all’anomalo aumento dei tumori in particolare nell’Alto-Basso Jonio e nella Sibaritide nonostante l’Arpacal, l’8 novembre del 2016, abbia completato la bonifica nei territori di Cassano e Cerchiara. Secondo l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal) “è ufficialmente la fine di un incubo per gli abitanti di Cassano All’Ionio e Cerchiara di Calabria, comuni sul versante jonico della provincia di Cosenza. I terreni sui quali, nel lontano 1999, furono trovati rifiuti riferibili allo smaltimento delle “ferriti di zinco” degli impianti produttivi di Crotone, sono sostanzialmente e formalmente tornati alla normalitĂ . I terreni si trovano in localitĂ Chidichimo e Tre Ponti a Cassano, e Capraro a Cerchiara di Calabria””. Ma la situazione è molto differente. Lo scorso anno un infermiere in forza alla Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, ospedale pubblico milanese, denunciò pubblicamente sulla stampa i troppi casi di tumori tra pazienti dai 40 ai 60 anni dell’Alto Jonio, che chiedono cure presso le strutture di Milano. Da Alessandria del Carretto a Trebisacce per arrivare a Corigliano-Rossano e al resto della Sibaritide, aumentano i casi di leucemie, tumori ai polmoni, all’esofago, all’apparato orofaringeo, alla prostata. L’alta mortalitĂ denunciata, proprio in questi giorni nuovamente da un ingegnere coriglianese da sempre attento alla questione, ha trovato conferme nel Rapporto del Progetto Sentieri (Studio epidemiologico nazionale territori e insediamenti esposti a rischio da inquinamento).

Il Rapporto, giunto alla quinta edizione, è stato presentato recentemente a Roma presso l’Istituto Superiore di SanitĂ e riguarda lo stato di salute della popolazione residente in 45 Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche. Tra queste rientra proprio l’area Crotone – Cassano – Cerchiara di Calabria, caratterizzata dalla presenza di impianti chimici e discariche. Tre Comuni con una popolazione totale di 78.629 abitanti. “La mortalità – si legge nel rapporto – presenta sia negli uomini sia nelle donne eccessi per tutte le cause e per tutti i tumori. Fra le cause di interesse eziologico a priori si osserva un eccesso di malattie respiratorie nella popolazione femminile. Si rilevano in entrambi i generi eccessi relativi a tutte le cause naturali, a tutti i tumori maligni e alle malattie respiratorie nelle donne. Si segnalano eccessi delle malattie degli apparati digerente e urinario in entrambi i generi, e di malattie dell’apparato circolatorio negli uomini. Per le cause di interesse a priori si osserva negli uomini un difetto per asma, e nelle donne eccessi per tumore maligno del colon retto e per le malattie respiratorie”. Per questo motivo, ho chiesto ai due Ministri se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano verificare cosa stia accadendo nelle zone indicate, visto l’aumento esponenziale delle neoplasie, se siano giĂą state intraprese iniziative per fronteggiare la questione, o, eventualmente, quali iniziative di competenza intendano assumere per invertire la situazione descritta. Anche i colleghi hanno dimostrato molta sensibilitĂ per la vicenda che interessa anche l’area crotonese. Oltre alla mia firma, infatti, altri 55 senatori hanno sottoscritto l’atto».