Spezzano Albanese, tentativo incendiario ai danni di un bar

L’intervento dei residenti ha evitato il propagarsi delle fiamme. Da un primo riscontro effettuato l’incendio risulterebbe doloso perchè non attribuibile ad un corto circuito

SPEZZANO ALBANESE (CS) – L’incendio è divampato intorno alle quattro della notte scorsa in via Nazionale. Davanti alla saracinesca le fiamme erano alte e la serranda completamente annerita. Le persone del posto hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale appartenenti alla compagnia di San Marco Argentano diretta dal capitano Caruso che hanno provveduto a far evacuare le famiglie della palazzina composta da due piani.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di spegnimento anche all’interno del bar che, ha riportato grossi danni: la vetrata posta tra la serranda e l’ingresso, sedie, un cassonetto in legno, danni alle pareti completamente annerite dal fumo.

All’esterno, ad innescare le fiamme sarebbero stati una sedia e un tappeto utilizzati come miccia. I vigili del fuoco dopo avere spento l’incendio e messo in sicurezza il locale lo hanno dichiarato inagibile. i carabinieri hanno aperto una indagine e sequestrato i filmati della videosorveglianza al vaglio degli investigatori in queste ore per dare un volto alla mano incendiaria