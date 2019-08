Saracena: oggi faccia a faccia col consorzio di bonifica

L’assessore Franco Gagliardi ha inteso accogliere la voce dei cittadini che lamentano bollette esose per i canoni dei terreni agricoli

SARACENA – Saranno gli uffici del Comune di Saracena ad accogliere i funzionari del Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali per confrontarsi con i cittadini e verificare la congruitĂ dei canoni di riscossione per i fondi agricoli.

In questi ultimi giorni diversi cittadini avevano lamentato l’arrivo di canoni alquanto esosi da parte del Consorzio e cercavano di poter avere chiarimenti in merito richiesto dalla struttura che fa capo ai bacini settentrionali della Calabria. Così l’assessore all’ambiente, Franco Gagliardi, facendosi interprete delle preoccupazioni degli agricoltori della zona ha chiesto ai tecnici del Consorzio Di Bonifica di poter fare un incontro risolutore delle vertenze in atto.Â

I funzionari del consorzio hanno avuto un confronto immediato sulle cartelle di pagamento, per eventuali correzioni in merito, e per trovare «tutte le soluzioni possibili del caso» ha precisato l’assessore Gagliardi.