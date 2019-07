Spezzano Sila sceglie la doppia preferenza nella legge elettorale regionale

Anche gli amministratori di Spezzano della Sila approvano con voto unanime la doppia preferenza proposta dalla presidente della Commissione Pari opportunitĂ Maria Cristina Guido

SPEZZANO SILA (CS) – Viene approvato, con voto unanime, anche nel consiglio comunale di Spezzano Sila, la Proposta di Legge ex art. 39 Statuto Regione Calabria e Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, recante “Misure di promozione e riequilibrio di genere all’interno della legge elettorale regionale”. Il punto, proposto in Consiglio dalla presidente della Commissione Pari opportunitĂ Maria Cristina Guido, ha visto l’approvazione all’unanimitĂ al termine di una lunga discussione finita a tarda serata e con una presenza di cittadinanza cospicua e attenta. “Il consiglio comunale di cui mi onoro di far parte – dichiara la consigliera Guido – ha mostrato coerenza e attenzione ad un tema, come quello dei diritti e dell’uguaglianza, giĂ piĂą volte dibattito in seno a questo consesso; giĂ mesi fa avevano votato in consiglio un appello rivolto al consiglio regionale per introdurre la doppia preferenza nella legge elettorale regionale.

Non posso non ringraziare il sindaco Salvatore Monaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza e opposizione per l’approvazione. Non sarei riuscita nell’intento senza il sostegno e lo sprone costante dell’associazione WWW e della Casa delle donne Fimmina tv. Siamo fieri – conclude la consigliera Guido – come amministrazione con una presenza di genere superiore a quello previsto dalla legge di aver contribuito a rilanciare un tema così importante, una legge di civiltĂ che non dovrebbe essere soggetta a steccati o a posizioni ideologiche”.