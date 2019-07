Raccolta differenziata a Cassano: fuori la Progitec per problemi giudiziari

L’inchiesta parte dal Comune di San Pietro Clarenza, in provincia di Catania

CASSANO ALL’IONIO- Cambio di gestione per la raccolta differenziata. Risoluzione contrattuale da parte del Comune nei confronti della Ditta Progitec srl a causa dei problemi giudiziari avuti lo scorso mese di giugno dal proprio legale rappresentante Angelo Lapiana.

L’inchiesta parte dal Comune di San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. L’Ente venne travolto da un’inchiesta che avrebbe svelato una corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e turbata libertĂ degli incanti per fatti attinenti la procedura di gara per il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti nel comune catanese. La locale Procura dispose la custodia cautelare in carcere per il sindaco Giuseppe Bandieramonte, al secondo mandato da primo cittadino del comune etneo, e per Angelo La Piana amministratore della Progitec srl, societĂ che a partire dal 2014 è stata beneficiaria di affidamenti per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Ai domiciliari sono finiti il responsabile dell’ufficio igiene e manutenzione e Silvio Calandrino, dipendente della Progitec. L’impresa catanese si occupa dei rifiuti cassanesi sin dal gennaio del 2017. Un servizio prorogato diverse volte dopo la scadenza per permettere alla stazione unica appaltante della provincia di Cosenza di espletare il nuovo appalto. La ditta Progitec Srl, al momento della presentazione dell’offerta, si era vincolata al rispetto delle clausole contenute nel “Patto di integrità ” siglato con la Stazione unica appaltante della Provincia di Cosenza.

«Essendo Lapiana – scrivono i commissari in una delibera – effettivamente risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, questa amministrazione ha espresso la volontĂ di procedere con l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 3 del sopracitato Patto di integrità ». Non solo, sempre a giugno, la Ecoross, risultata seconda in graduatoria nella gara d’appalto del servizio, ha sollecitato un intervento in autotutela per la revoca/annullamento della aggiudicazione definitiva e successiva caducazione del contratto oltre ad una richiesta di scorrimento della graduatoria, contestualmente, ha dichiarato la propria disponibilitĂ ad assumere il servizio alle condizioni dell’offerta formulata in sede di gara.

L’Ente, dunque, per tramite del responsabile dell’ufficio ambiente Antonio De Marco, ha ritenuto che i fatti contestati assumano carattere di rilevante gravità in quanto ricadenti nelle fattispecie di reato per le quali è espressamente prevista la risoluzione contrattuale avviando le procedure per cambiare gestore del servizio. Dall’atto non è chiaro se sarà proprio la Ecoross ad ottenere la gestione della differenziata, se ne saprà di più nelle prossime ore.