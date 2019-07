Mare agitato, due bagnanti in balia delle onde a Paola (VIDEO)

Uno dei due uomini è riuscito a raggiungere la riva, mentre l’altro è rimasto attaccato ad una boa in attesa della Guardia Costiera

PAOLA (CS) – Nel pomeriggio di oggi, la Guardia Costiera di Cetraro tramite il numero di emergenza in mare 1530 è stata allertata per una richiesta di soccorso relativa ad un bagnante in difficoltĂ sul lungomare di Paola. Lo stesso, a causa delle condizioni meteomarine particolarmente avverse, non riusciva a ritornare a riva e si trovava pericolosamente aggrappato ad una boa nei pressi di uno stabilimento sul lungomare di Paola. Da terra i soccorsi erano resi particolarmente proibitivi a causa del mare e del vento forte che dalla mattinata odierna soffia sulle coste del litorale tirrenico (mare 5 da NW e vento oltre 30 nodi). Dal Porto di Cetraro è stato quindi disposto l’invio sul luogo delle operazioni della Motovedetta SAR 851 che una volta raggiunto il malcapitato, non senza difficoltĂ , è riuscita a recuperarlo a bordo e a trasportarlo presso il Porto di Cetraro. La persona soccorsa, una volta sbarcata a terra, veniva affidata alle cure del personale del 118 intervenuto che costatava il buono stato di salute. L’uomo si trovava in acqua con un’altra persona che era riuscita a raggiungere riva con estrema fatica.