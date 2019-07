Montalto Uffugo, carabinieri Forestali sequestrano alimenti in azienda

Sanzioni e sequestro di alimenti dei Carabinieri Forestali di Montalto in una azienda della zona

MONTALTO UFFUGO (CS) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo nell’ambito di un controllo agroalimentare hanno posto sotto sequestro cautelativo alcuni alimenti perchĂ© rinvenuti con la data di scadenza superata, e pronti per essere immessi in commercio. La merce, 18 confezioni di salsiccia e 10 confezioni preimballate di soppressata piccante è stata rinvenuta all’interno di un caseificio della zona che si occupa di produzione e commercializzazione all’ingrosso di generi alimentari del settore lattiero caseario e di salumi in genere. Questi prodotti riportavano tutti una data di scadenza ormai decorsa da circa un mese.

Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro cautelativo e comporta la confisca e la distruzione della stessa, nonché al responsabile dell’esercizio commerciale è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre 3000 euro e la segnalazione all’autorità sanitaria.

Dal Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza, si invitano i consumatori a leggere con attenzione le etichette dei prodotti acquistati facendo attenzione alle relative direttive.