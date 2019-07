Fuscaldo, omicidio Ramundo: fermo di delitto per il pensionato 66enne

Svolta nelle indagini dell’omicidio di Giuseppe Ramundo. Eseguito un decreto di “fermo di indiziato di delitto” emesso dalla Procura della Repubblica di Paola

FUSCALDO (CS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione a un decreto di “fermo di indiziato di delitto”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola nei confronti di Geppino Ramundo, un pensionato 66enne abitante alla frazione Cariglio di Fuscaldo, sul cui conto sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine all’omicidio di Giuseppe Ramundo, un 52 enne abitante sempre nella suddetta localitĂ . Quest’ultimo, intorno alle 8,30 di ieri, 25 luglio, era stato trovato riverso e attinto da 3 colpi d’arma da fuoco, a ciglio di una strada comunale a qualche decina di metri dalla propria abitazione mentre il suddetto G.R. veniva soccorso per una ferita d’arma da fuoco.

Le immediate indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, Pierpaolo Bruni, e dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Teresa Valeria Greco, e svolte dal Nor della Compagnia di Paola diretta dal capitano Tognoni e, per quanto riguarda i rilievi tecnici dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cosenza, hanno permesso, in breve tempo, di raccogliere i gravi indizi di colpevolezza, posti alla base del provvedimento eseguito. In particolare, è emerso come tra i due, come detto vicini di casa e con fondi confinanti, vi fossero da diversi anni rapporti tesi dovuti, essenzialmente a problematiche di “confini” che avevano portato nel tempo a liti l’ultima delle quali sfociata con il tragico epilogo di ieri mattina.

Per commettere l’omicidio, è stata utilizzata una pistola cal.7,65 detenuta e portata illegalmente per la quale sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza.

Ramundo (ricordiamo omonimo della vittima, ndc) a seguito della notifica del provvedimento di “fermo” è stato associato presso la Casa Circondariale di Paola.