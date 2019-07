Un diverbio legato ad un incidente stradale mai chiarito che ha portato alla lite culminata con una grave ferita per uno dei litiganti

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – In comune i due litiganti, uno di origini campane di 48 anni e il rivale, 42 anni, originario del luogo, avevano un vecchio diverbio mai chiuso per un pregresso incidente stradale. I due si sono ritrovati verso le 4 del pomeriggio in centro ed è scoppiata la lite per futili motivi legata sempre al sinistro stradale.

Al culmine del diverbio il campano ha scagliato un calcio su una vetrata di un esercizio commerciale probabilmente sbagliando bersaglio. Il calcio ha mandato in frantumi la vetrata non senza ferire in modo grave la gamba del 48enne. Sul posto i militari della locale stazione rientranti nella compagni di Scalea diretta dal capitano Massari e i sanitari del 118. Il personale medico, dopo le prime cure prestate ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso per il trasporto verso l’ospedale civile dell’Annunziata a Cosenza in codice rosso. L’uomo ha riportato una ferita grave all’arto inferiore e al momento non si conosce la prognosi