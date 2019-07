Scontro tra auto e camion, intervenuto elisoccorso

Ad avere la peggio l’autista dell’autocarro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente sconosciuta la prognosi

DIAMANTE (CS) – Lo scontro è avvenuto in una frazione di Cirella, contrada Montesalerno. A rimanere coinvolti nell’incidente, una manciata di minuti alle 13, una vettura Fiat Panda e un autocarro. Le cause dell’avvenuto scontro sono al vaglio dei carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto, ricadenti nella compagnia di Scalea diretta dal capitano Andrea Massari. Durante lo scontro ad avere la peggio l’autista dell’autocarro per il quale i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno richiesto l’assistenza dell’equipe medica dell’elisoccorso per il trasporto verso l’ospedale civile dell’Annunziata a Cosenza. L’uomo non versa in pericolo di vita. Entrambi i conducenti sono del posto