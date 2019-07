Paola, a ricordo dei bombardamenti anglo-statunitensi consegnata targa alla Polfer

L’Amministrazione comunale di Paola, nel ricordare il 76simo anniversario dei bombardamenti anglo-statunitensi sulla cittĂ del Santo, ha conferito la “targa della riconoscenza” al posto di polizia ferroviaria

.

PAOLA (CS) – In occasione del 76° anniversario dei bombardamenti anglo-statunitensi sulla CittĂ di Paola, l’Amministrazione Comunale, per il tramite del Sindaco Roberto Perrotta, ha conferito al locale Posto di polizia ferroviaria la “Targa della Riconoscenza” per “L’alto senso del dovere con cui garantisce il diritto alla mobilitĂ dei viaggiatori e la sicurezza degli astanti”. Nel corso della cerimonia il Sindaco di Paola ha espresso parole di apprezzamento per il senso del dovere, l’impegno profuso e l’instancabile servizio del personale della Polizia Ferroviaria specialitĂ della Polizia di Stato. La consegna della targa, ritirata dal Comandante del Posto Polfer, al quale contestualmente è stata consegnata la “pergamena della Riconoscenza” ha rappresentato uno dei momenti piĂą partecipativi dei festeggiamenti che hanno visto l’adesione di numerose autoritĂ Civili e Militari.