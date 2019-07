Decaduta l’amministrazione guidata da Ignazio Iacone dopo le dimissioni di 8 consiglieri dei tredici in carica. Il Prefetto di Cosenza ha disposto la sospensione del civico consesso e la contestuale nomina del Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria

.

ROGGIANO GRAVINA (CS) – Si sono dimessi in 8 (Salvatore De Maio, Luigi Carlo Bruno, Francesca Ponticello, Tiziana Labrusciano, Giuseppina Vano, Ilenia Addino, Massimiliano Trotta e Salvatore Lanzillotti) rassegnando le dimissioni in maniera irrevocabile e invitando il segretario comunale a trasmettere, senza indugio, l’atto alla Prefettura di Cosenza per gli adempimenti del caso. E il Prefetto della provincia di Cosenza, Paola Galeone, nel pomeriggio ha formulato al Ministero dell’Interno proposta di scioglimento del Consiglio Comunale a seguito – si legge nella nota prefettizia – delle dimissioni dalla carica, irrevocabili ed immediatamente efficaci, rassegnate dagli otto consiglieri comunali.

Il Prefetto di Cosenza ha disposto, nel contempo, la sospensione del civico consesso, con la contestuale nomina del Commissario Prefettizio che si dovrĂ occupare della provvisoria gestione dell’Ente. Incarico che toccherĂ alla dott.ssa Eufemia Tarsia, viceprefetto – Capo di Gabinetto – in servizio presso la Prefettura di Cosenza. A lei, oltre ai poteri spettanti al Consiglio, anche quelli spettanti al Sindaco ed alla giunta comunale.