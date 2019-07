“Se non lo lasci ti taglio la testa”, arrestato un 40enne per stalking e lesioni

Avrebbe accoltellato il compagno della sua ex, e per seguire gli spostamenti della donna, era riuscito anche ad installare sul cellulare della vittima un sistema per geolocalizzarla

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato un uomo di nazionalità bulgara di 40 anni, con l’accusa di atti persecutori, lesioni personali, danneggiamento e possesso ingiustificato di arma bianca. Nei giorni scorsi l’ex compagna dell’uomo si era rivolta ai militari per denunciarlo raccontando come l’uomo, non rassegnato alla fine della loro storia da cui erano nati due figli, attualmente minorenni, avesse iniziato a perseguitarla, fino ad arrivare a fare irruzione nell’abitazione dove la donna vive attualmente con il nuovo compagno contro il quale si sarebbe scagliato armato di un coltello a serramanico.

Dopo averlo ferito con diversi fendenti l’attenzione del bulgaro si è poi spostata sulla sua ex che è stata colpita a schiaffi e pugni sul volto. E ancora il giorno successivo il 40enne avrebbe nuovamente avvicinato la vittima minacciandola di morte: “ti taglio la testa” le avrebbe detto per costringerla a non frequentare più il nuovo compagno. Poi l’avrebbe nuovamente colpita. I carabinieri hanno così eseguito una perquisizione nell’abitazione del bulgaro trovando il coltello a serramanico addosso all’uomo. Inoltre hanno accertato che l’uomo aveva installato sul cellulare personale della vittima, un sistema per geolocalizzarla che è stato disinstallato. La donna è stata collocata in una casa d’accoglienza insieme ai figli mentre il bulgaro portato in carcere a Castrovillari.