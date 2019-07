Duplice omicidio, Facciolla: “vicenda complessa”. Oggi le autopsie

L’incarico per eseguire l’esame autoptico è è stato affidato al dr. Aldo Barbaro. L’omicidio avvenuto giorni fa e i corpi ritrovati in contrada Apollinara

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Saranno eseguite oggi le autopsie sui corpi di Pietro Greco, 39 anni, di Castrovillari, e dell’imprenditore agricolo, Francesco Romano, 44 anni, di Corigliano, uccisi due giorni fa e ritrovati in una zona di campagna a Corigliano Rossano, in contrada Apollinara. Dopo il conferimento dell’incarico ad eseguire gli esami autoptici sarĂ il dott. Aldo Barbaro.

Le vittime furono trovate in una Fiat Punto, in un agrumeto, crivellate dai colpi di kalashnikov. Il procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, in merito alle indagini ha sottolineato che “la situazione è abbastanza complessa” ma gli inquirenti stanno lavorando alacremente: “Abbiamo dei magistrati che lavorano solo su questa vicenda, ma non possiamo dire nulla, solo che abbiamo delle idee precise e buone strade da percorrere”.

