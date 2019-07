Omicidio a Fuscaldo, uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco

Sarebbe scaturito da una lite l’omicidio compiuto questa mattina a Fuscaldo, sul tirreno cosentino

FUSCALDO (CS) – E’ accaduto questa mattina, intorno alle 8.00, in contrada Cariglio del centro tirrenico, e secondo le prime informazioni il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite. Un uomo, Giuseppe Ramundo, di 42 anni, promotore finanziario, è morto mentre un’altra persona, Geppino Ramundo, 62 anni, è rimasta ferita in una sparatoria sulla quale, al momento non è chiara la dinamica. La lite sarebbe da ricondurre a problemi di vicinato che si protraevano da anni. Pare che stamani, l’ennesimo diverbio sia scoppiato per un tubo dell’acqua.

Sul luogo dell’omicidio sarebbe stata anche rinvenuta una pistola, ma gli investigatori non escludono che possa essere stata usata anche un’altra arma per il ferimento del 62enne, come un’accetta. Quest’ultimo è stato trasportato nell’ospedale di Paola. Sul posto sono presenti i Carabinieri della compagnia di Paola diretti dal capitano Tognoni e gli uomini della Polizia di Stato del commissariato di Paola, diretti dal vice questore aggiunto Zanfini. Le indagini sono condotte dai carabinieri

Seguono aggiornamentiÂ